Головною подією свіжого випуску "Холостяка" стане побачення тривалістю 12 годин.

У п'ятницю, 16 квітня, о 19:00 стартує 7 випуск проекту "Холостяк-11". Головний герой шоу і його учасниці вирушать до Єгипту.

Читайте також"Холостяк-11": хто залишив шоу в 5 випуску (фото)У 7 випуску романтичного шоу на глядачів чекає справжнє загострення пристрастей. Так, Михайло Заливако проведе 12-годинне побачення з однією з дівчат, що змусить понервувати інших претенденток на серце "холостяка". Головна інтрига - чим займатимуться Міша і дівчина цілих 12 годин й без сторонніх очей.

Але й інші учасниці не залишаються пасивними, вони наважуються на поцілунок з "холостяком". Цікаво, хто ж це буде.

Крім того, деякі дівчата влаштують справжні істерики Михайлу. Серед них - і Юля "зайка". Невже мисливиці за серцем Заливака відмовляться від троянд на церемонії?

"Холостяк-11": хто покинув шоу в 6 випуску

У свіжому випуску проекту "Холостяк" з шоу пішла Ліза, у якої останнім часом було дуже багато претензій до Михайла.

"Я не можу тобі вручити цю троянду, я тебе проведу", - сказав Міша Каті. Таким чином, в 6 випуску дівчина покинула шоу.

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Автор: Ольга Робейко