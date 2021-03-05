Однією з інтриг залишається - які правила проекту змінить новий "холостяк".

У п'ятницю, 5 березня, телеглядачі побачать 1 випуск романтичного реаліті "Холостяк-11", головним героєм якого став 31-річний бізнесмен з Харкова Михайло Заливако.

Традиційно знайомство "холостяка" з учасницями пройде у форматі першої вечірки. Про це повідомляє прес-служба СТБ.

Читайте такожНа шоу "Холостяк-11" прийшла колишня дружина Андрія Богдана (фото, відео)Так, одна з дівчат, яка прийшла на шоу, - амбітна Анна. Дівчина навчається в Бостонському коледжі.

Наступна цікава учасниця - досвідчена бізнес-леді, мама 15-річної доньки, Алла.

Крім того, приходом на шоу здивує колишня дружина екс-керівника Офісу президента Андрія Богдана Анна.

Після знайомства з головним героєм учасниці вирушать до зали, де на них чекатимуть дивани різних кольорів. Біля кожного з них розміщені таблички з назвами людських якостей, які важливі "холостякові" в його майбутній обраниці. Кожній дівчині потрібно вибрати одну, яка найточніше її описує: «чесна», «розумна», «красива» або «авантюрна». Але що буде далі — ніхто з претенденток на серце чоловіка не знає.

Новий "Холостяк": що про нього відомо

Головним героєм шоу "Холостяк-11" став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.

Також чоловік займається спортом, любить екстрим. "Я не уявляю своє життя без бізнесу... А спорт привчив мене до дисципліни, витримки й пунктуальності", – говорить "холостяк".

Як розповів Михайло, на проект він прийшов по кохання. Він упевнений, що зможе зустріти тут свою дівчину.

Зйомки 11 сезону романтичного реаліті "Холостяк" вже стартували. Ведучий проекту - Григорій Решетник.

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Автор: УНІАН