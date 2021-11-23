Ведучий реаліті розповів, хто з українських артисток міг би стати зіркою нового сезону.

Фінал "Холостячки" зі Златою Огнєвіч вже близько, тому українці все більше цікавляться, хто ж стане новою учасницею третього сезону реаліті. Ведучий шоу, Григорій Решетник, назвав чотири несподівані кандидатури серед українських артисток.

Своїми думками про те, хто ж стане новою "Холостячкою", ведучий поділився в інтерв'ю виданню "КП".

Решетник назвав одразу кілька імен українських артисток. Виявилося, першою претенденткою на роль "Холостячки" є Леся Нікітюк.

"Леся - прекрасна талановита дівчина. Думаю, сезон з нею був би дуже цікавим", - зазначив ведучий реаліті.

За слова Решетника, він розглядає багато дівчат для ролі нової "Холостячки", з багатьма з них він навіть обговорює це питання. Однак деякі артистки часто сприймають його слова жартома. Коли ж їх звуть на кастинг, то вони розуміють, що Решетник говорив про участь в реаліті цілком серйозно.

Другою претенденткою на роль "Холостячки" може бути Тіна Кароль. За словами Решетника, співачка відмінно б впоралася з пошуком чоловіка на шоу.

Ведучий проекту розповів, що співачка Наталія Могилевська також може стати новою "Холостячкою". Артистка нібито вже приміряє на себе роль зірки реаліті. За словами Решетника, співачці потрібні чоловіки, які відрізняються сміливістю і наявністю харизми.

Ще однією претенденткою на звання нової "Холостячки" може бути співачка Слава Камінська - екс-учасниця групи "НеАнгели". Щодо артистки у Решетника є ще одна ідея. Він зазначив, що Едгар Камінський, колишній чоловік співачки, зараз так само є холостяком.

Ведучий натякнув, що Камінська і її екс-чоловік могли б стати учасниками нового шоу, в якому відразу ж були б і "Холостяк", і "Холостячка". За словами Решетника його творчі ідеї часто можу бути набагато сміливіше, ніж здаються на перший погляд.

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Автор: Поліна Кузенко