У ролику звучать декілька фраз українською мовою.

Британський рок-гурт Bring Me The Horizon випустив новий кліп на пісню DiE4u. Відео знімали у Києві, також у ньому є декілька фраз українською мовою.

Новий кліп група представила на своїй офіційній сторінці у YouTube.

Кліп знімали у Києві, у ролі режисеру виступив фронтмен гурту Bring Me The Horizon Олівер Сайкс. Виготовленням, монтажем та редакцією відео займалася українська компанія Shelter. Саме ця компанія займалася продакшном для кліпу співачку Dua Lipa.

У відео на пісню DiE4u є все, що сподобається фанатам легендарної групи: кров, вампіри та любов. Музиканти дали у кліпі концерт для "нечисті". На перший погляд здається, що Олівер Сайкс співав про свою готовність померти заради дівчини.

Читайте такожЗняв свої "пологи" та секс з футболістом: епатажний репер випустив альбом зі скандальним кліпом (відео)Але насправді у пісні йдеться про хвору одержимість забороненими речовинами. Фронтмен гурту лікувався від залежності та зрозумів, наскільки погано вживати наркотики. У цій пісні він намагався показати, що заборонені речовини можуть відняти життя, проте залежна людина ладна добровільно на це піти, не помічаючи небезпеки.

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Автор: Поліна Кузенко