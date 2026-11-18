Стрічку можна буде подивитися в січні 2027 року.

Один з головних кінохітів 2026 року, супергеройський екшн "Людина-павук: Абсолютно новий день" (Spider-Man: Brand New Day), повернеться на екрани українських кінотеатрів у розширеній версії.

Як повідомили в пресслужбі кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, нова версія стрічки міститиме деякі додаткові сцени, зокрема, епізод за участю Розаріо Доусон у ролі Нічної медсестри, а також ще кілька сюрпризів.

Подивитися новинку можна буде в кінотеатрах України з 21 січня 2027 року.

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Нагадаємо, стрічка "Людина-павук: Абсолютно новий день" став одним з найкасовіших фільмів 2026 року, уже зібравши в прокаті понад 2,5 мільярди доларів при бюджеті близько 225 мільйонів. Також картина встановила кілька рекордів.

Події четвертого сольного фільму Тома Голланда ("Диявол назавжди тут", "Черрі", "Uncharted: Незвідане", "Одіссея", франшиза "Месники") в ролі Пітера Паркера (Людини-павука) відбувалися за чотири роки після фіналу блокбастера "Людина-павук: Додому шляху немає" 2021 року.

Пітер подорослішав і обрав шлях самотника, після того як він добровільно стер себе з пам'яті тих, кого він любить. Продовжуючи боротися зі злочинністю у Нью-Йорку, який більше не знає його імені, він цілковито присвятив себе захисту міста. Однак невдовзі йому довелося зіштовхнутися з новою невидимою силою, яка загрошувала усі навколо.

Окрім Голланда, у фільмі знову з'явилися добре відомі за попередніми проєктами Marvel персонажі: його колишня кохана дівчина ЕмДжей (Зендея), найращий друг Нед Лідс (Джейкоб Баталон), Брюс Беннер / Галк (Марк Руффало) та Френк Касл / Каратель (Джон Бернтал).

Також у стрічці відбулася перша поява зірки "Дивних див" Седі Сінк у ролі мутантки-телепатки Джин Грей.

Зняв фільм Дестін Деніел Креттон, який у 2021 році був режисером ще одного фільм з кіновсесвіту Marvel – "Шан-Чі та легенда десяти кілець".

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 90% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" і 97% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 66 з 100 балів, а широка аудиторія – у 7,8 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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