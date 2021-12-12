Огнєвіч шкодує, що Андрій позбавив її шансу побудувати стосунки з іншим чоловіком на проекті.

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч прокоментувала розставання з переможцем проекту Андрієм Задворним.

Як написала дівчина на своїй сторінці в Instagram, з її боку було кохання з абсолютним відчуттям щастя в моменті.

"А з боку Андрія? Думаю, що всі почули його відповідь, і я теж його дізналася, але трохи раніше. Він мені особисто все сказав. За це готова сказати "дякую". Вчинок, хоч і такий болючий і гіркий в моєму сприйнятті", - розповіла Злата.

Читайте такожПереможець шоу "Холостячка-2" назвавши причину розірвання стосунків зі Златою ОгнєвічЗа її словами, вона подивилася ефіри шоу і побачила ситуацію з іншого боку.

"Зараз я щиро і до глибини душі здивована своїм вибором цього чоловіка, чому саме на нього відгукнулося моє серце? Чому я собі говорила тисячу разів так? Закохане серце буває сліпим...", - поділилася одкровенням Огнєвіч.

Також вона шкодує, що Андрій позбавив її шансу побудувати стосунки з іншим чоловіком на проекті.

"Він міг проявити сміливість і зізнатися собі й мені, що немає почуттів. Мені було б боляче, але я б прийняла це. Андрій міг залишити проект за своєю волею, просто не прийнявши бутоньєрку з моїх рук. Міг, але... Якби він залишив проект вчасно, моя історія, можливо, склалася б інакше. Але сталося, як сталося. Напевно, мені потрібен був цей болісний досвід, отриманий в обставинах найкрасивішої казки про кохання", - додала "холостячка".

Крім того, Злата запевнила, що на проекті вона зустріла кохання і літала від щастя, коли сказала "так" Задворному.

Як стало відомо в ефірі пост-шоу " Холостячка. Життя після проекту", Злата Огнєвіч розійшлася з підприємцем Андрієм Задворним. Пара пробула разом півтора місяця. Чоловік зізнався, що саме він був ініціатором розставання. Він каже, що перестав відчувати те, що було раніше. "Були почуття, а тепер їх немає", - сказав він.

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Автор: Ольга Робейко