Прем'єра нового сезону відбудеться 8 грудня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Hulu показав трейлер шостого сезону хітового комедійно-детективного серіалу "Вбивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building), тільки тепер він отримав назву "Вбивства в Лондоні" (Only Murders in London).

Як обіцяють творці шоу, у новому сезоні детективи-аматори Чарльз, Олівер і Мейбел, які прославилися як ведучі подкасту про вбивства, стикаються з найскладнішим викликом у своїй практиці: на їхньому порозі з'являється нова жертва – їхня колега Сінда Кеннінг. Вона закликає їх вирушити до Лондона, щоб знайти того, хто намагався її вбити. Там харизматичній трійці доведеться зануритися в атмосферу класичного британського детективу, де на них чекає ціла плеяда підозрілих персонажів – кожен зі своїми дивацтвами, притаманними саме англійцям. Та чи вдасться їм піти слідами жінки, чий подкаст свого часу дав поштовх їхній власній діяльності, і при цьому уникнути фіналу, який спіткав її саму?

До головних ролей у новому сезоні повернуться легендарні коміки Стів Мартін та Мартін Шорт, а також поп-зірка Селена Гомес. Крім того, на екранах знову з'явиться персонажка Меріл Стріп ("Крамер проти Крамера", "Години", "Залізна леді", "Не дивись вгору", "Диявол носить Прада").

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При цьому шостий сезон продовжить традицію серіалу запрошувати на другорядні ролі та камео топ-зірок. Але тепер це будуть відомі на увесі світ британські актори: Олівія Колман ("Фаворитка", "Батько", "Вонка", "Роузи", "Плетений", серіали "Бродчерч", "Нічний адміністратор", "Гордість і упередженість"), Девід Теннант (серіали "Доктор Хто", "Бродчерч", "Джессіка Джонс", "Добрі передвісники", "Суперники"), Пітер Капальді (серіали "Доктор Хто", "Скінс"), Мартін Фрімен ("Реальна любов", франшизи "Гобіт", "Месники", серіали "Шерлок", "Фарго"), Нікола Кохлан ("Барбі", серіал "Бріджертони"), Дерек Джейкобі ("Гамлет", "Гладіатор", "Попелюшка", серіал "Грішники"), Річард Е. Ґрант ("Чорнокнижник", "Дракула", "Солтберн", "Нюрнберг", серіал "Локі"), Джоді Віттакер (серіали "Бродчерч", "Дктор Хто") та інші.

Шостий сезон серіалу налічуватиме десять епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно. Вихід фінальних двох епізодів запланований на 26 січня 2027 року.

"Вбивства в одній будівлі" – історія серіалу

Перший сезон серіалу вийшов у серпні 2021. Він розповідав про трьох абсолютно несхожих між собою сусідів з елітної нью-йоркської багатоповерхівки – забутого актора Чарльза-Гейден Севіджа, бродвейського режисера з фінансовими проблемами Олівера Патнема та молоду художницю Мейбл Мора, яких об'єднала любов до детективних подкастів.

Серіал швидко завоював любов глядачів та критиків завдяки дотепному гумору, хімії між головними персонажами, цікавим сюжетним поворотам та великій кількості гучних камео. Усе це принесло йому чимало престижних нагород і номінацій.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 95% схвалення від критиків і 89% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 77 зі 100 балів з позначкою (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – в 8,5 з 10 балів (відповідає характеристиці "всезагальне визнання").

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