Ним виявився не фаворит Злати - Роман Свечкоренко.

Вже цієї п'ятниці, 3 грудня, головна героїня проекту "Холостячка" Злата Огнєвіч прийме доленосне рішення. Вперше в історії проекту у фіналі опинилися троє чоловіків - Роман Свечкоренко, Дмитро Шевченко та Андрій Задворний.

У мережі ходило багато чуток про те, хто повинен перемогти в шоу. Шанувальники реаліті неодноразово "ловили" претендентів на серце Злати і будували свої здогади. Раніше фанати були впевнені, що перемогу здобуде Макс Тарапата, який завжди щиро зізнавався у своїх почуттях співачці. Але за крок до фіналу він покинув проект.

Після повернення на шоу Романа Свечкоренка, глядачі активно обговорювали його ймовірну перемогу, адже з першого випуску шоу він був фаворитом Огнєвіч.

Читайте такожНазвано імена зіркових тренерів нового сезону шоу "Голос країни"А після того, як в мережі з'явився анонс фінальної частини проекту, глядачі впевнені, що Злата обере Дмитра Шевченка. Так, чоловіка впізнали по руках, коли він одягав обручку на палець головної героїні.

"Дуже багато в цьому анонсі показують епізодів з побачень з Дімою. Дають надію, що переможе Діма", "Вона обере Дімочку", "Діма. Ще в першому анонсі його слова "Виходь за мене", не так просто, думаю прозвучали. Злата ж відповіла "Так". А тут ще й ця рука обручку одягає... Точно Діма", "Там рука Діми, він у білій сорочці", - пишуть глядачі.

Крім того, в одному з інтерв'ю Злата розповіла, що їй подобаються чоловіки, схожі на Бредлі Купера - високий зріст, борода і довге волосся. Його схожість з Дімою, здається, очевидна.

Нагадаємо, раніше Макс Тарапата вибухнув відвертим постом після відходу з шоу.

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Автор: Діана Могилєвич