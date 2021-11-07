Ліза Крутікова спробувала свої сили на шоу "Україна має талант".

Учасниця романтичного реаліті "Холостяк 11" Ліза Крутікова вирішила продемонструвати свій талант на шоу "Україна має талант".

У третьому випуску дівчина вийшла на сцену і показала неймовірно складний номер на кільці. Вона виконала безліч складних елементів. Аж до того, що висіла вниз головою, тримаючись однією ногою за кільце.

Судді Сергій Притула, Ксенія Мішина і Женя Кот не змогли стримати своїх емоцій. Женя навіть сказав, що у нього ледь щелепа не відпала.

Читайте такожЛобода висловилася про сварку з Крапівіною: "у неї все через конфлікт, через протест"Притула ж зазначив, що не всі глядачі плескали Лізі, бо деякі з них знімали дівчину на відео. В результаті Крутіковій сказали три "так" і вона пройшла далі.

"Це найкращий виступ за сьогодні! Браво", "Ось хто заслуговує "золотої кнопки". Ось це робота", "Красуня! Шикарний виступ! А скільки за цим стоїть праці і терпіння", "Це найбільш божевільна повітряна гімнастка, яку я бачив. Скільки всіх цих шоу талантів вже пройшло, ця побила всі рекорди. Саме втілення слова "безстрашність". Це було дуже сильно. Приголомшлива жінка", - пишуть користувачі мережі під відео.

Нагадаємо, раніше незрячий музикант-віртуоз довів всіх суддів до сліз.

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Автор: Діана Могилєвич