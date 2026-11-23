Його наступний фільм жахів "Вервульф" вийде на екрани наприкінці 2026 року.

Американський режисер фільмів жахів Роберт Еггерс ("Відьма", "Маяк", "Варяг", "Носферату") заявив, що він зробить перерву в роботі над фільмами жахів.

Днями режисер заявив, що після десятиліття роботи в цьому жанрі він готовий вийти за межі "дому жахів Роберта Еггерса", а в своєму наступному проєкті він планує звернутися до інших жанрів, пише Deadline.

"Мені не потрібно братися за "Мумію" чи "Привида опери". Не те щоб я зовсім виключав таку можливість, але, думаю, мені потрібна перерва", – заявив він.

Відео дня

До речі, коментарі Еггерса пролунали на тлі недавніх переговорів зі студією Focus Features щодо екранізації п'єси Вільяма Шекспіра "Ромео і Джульєтта". Як раніше пояснив сам режисер, цей проєкт став би для нього своєрідною "перервою" перед наступним фільмом жахів, який він планував знімати.

"Я займався чимось іншим. Але вийшло так: після "Вервульфа" я писав сценарій ще одного фільму жахів, і він знову вийшов таким похмурим, що я подумав: "Потрібна перерва. Мабуть, зроблю щось про двох підлітків, які вчиняють самогубство", – зазначив тоді Еггерс.

Нагадаємо, наступний фільм жахів від Роберта Еггерса "Вервульф" вийде на екрани вже наприкінці грудня 2026 року. В українських кінотеатрах його можна буде подивитися з 7 січня 2027 року.

Вас також можуть зацікавити такі новини: