Фіналіст вразив чуттєвим виконанням хіта з фільму "Титанік".

Далі на сцену шоу "Голосу країни-11" у фіналі вийшов учасник команди Олега Винника Сергій Нейчев.

Заради перемоги в шоу він уперше заспівав англійською мовою. Нейчев потужно виконав хіт Селін Діон My heart will go on.

"Ти - молодець, ти - народний голос. Ти знаєш, чого хочеш на сцені", - прокоментував Олег Винник виступ Сергія.

Автор: Ольга Робейко