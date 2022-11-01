Актори цих серіалів стали справжніми улюбленцями глядачів, на їхніх жартах виросло не одне покоління.

Українцям дуже складно відволікатися під час повномасштабної війни. Незважаючи на величезний вибір фільмів і серіалів, нелегко знайти щось, що б припало до душі.

Тож УНІАН розповість, що подивитися онлайн легке, веселе й з "вічними" жартами. Вашій увазі топ-5 комедійних серіалів.

"Друзі" - гумор поза часом

Напевно, складно знайти людину, яка б не бачила цей ситком. 236 серій, знятих протягом 1994 - 2004 років, - непогано, правда ж. Ці епізоди змушують плакати, сміятися, вірити у справжні дружні стосунки й забувати про проблеми. Серіал - не просто банальна історія про дружбу. Це багатосерійна стрічка, яка вчить нас цінувати просте щире спілкування, справжні почуття й підтримку.

Зізнайтеся, ваша компанія теж порівнювала себе з персонажами "Друзів"? А хто з них ваш улюблений - педантична Моніка, безтурботна Фібі, спокусниця Рейчел; розумник Росс, вірний друг й чоловік Чендлер чи кумедний Джої?

Жарти у серіалі - поза часом. Переглядаючи його чи то у 1990-х, чи то нині, ви щиро будете сміятися з незграбного Росса чи творчої Фібі. Й, повірте, всі ваші турботи вмить розчиняться після перегляду "Друзів", картина залишить гарний світлий післясмак.

"Спіймати Кайдаша" - справжній український гумор

У важкі карантинні часи цей серіал став справжньою розрадою для українців, а для тих, хто захоче подивитися зараз, він буде прекрасним "заспокійливим". Ця багатосерійна стрічка знята за мотивами класичної повісті "Кайдашева сім'я". Вона так сильно припала до душі українському глядачеві, що вмить стала справжнім хітом - її обговорювали у всіх соцмережах, щиро нею захоплюючись. У сучасній версії додалося кілька нових сюжетних поворотів, та це не зіпсувало картину. Кайдашиха залишилася такою ж сварливою, Мотря – норовливою, а Мелашка – тихою і милою.

"Буває й гірше" - сімейні жарти, які змусять вас реготати

Незвична сімейка - це точно про героїв цього американського комедійного телесеріалу. Він вийшов у 2009 році й одразу ж підкорив серця глядачів. Ще б пак, адже гумор тут на висоті, деякі епізоди змусять вас сміятися до болей у животі, повірте. Головна героїня - Френкі Хек, яка виховує (якщо це можна назвати вихованням) трьох абсолютно різних дітей разом з чоловіком-невдахою. У сім'ї середній дохід, тож часто темою жартів стають скромні доходи. Весь цей родинний тролінг знаходить відгук у серцях багатьох глядачів.

"Два з половиною чоловіки" - чоловічий гумор, який підкорює жіночі серця

Чарлі Шин змусив жінок по всьому світу шаленіти за ним після виходу цього серіалу. Ще б пак, тут він зіграв красунчика-ловеласа Чарлі, який дав прихисток своєму рідному брату Алану (невдасі, який розлучився з дружиною) та його 10-річному сину Джейку. Багатосерійна стрічка щедро приправлена жартами на тему сексу, стосунків й родинних зв'язків. "Два з половиною чоловіки" "крутили" протягом 2003-2015 років, вони були дуже популярними. Та що там говорити, цей серіал не втратив актуальності й нині.

"Секс і місто" - жіночий серіал з пікантними жартами

Це серіал, який жінки можуть переглядати у найскладніші періоди свого життя й переоцінювати все прожите. Тут переплелися мода, секс, справжнє кохання, розчарування й міцна жіноча дружба (так-так, вона існує). Стилем серіальної Керрі Бредшоу захоплювалися, на неї хотіли бути схожими, вона для багатьох була ідеалом.

А хто не надихався сексуальністю Саманти, розумом та традиціоналізмом Шарлотти, освіченістю та вірністю Міранди? Ці жінки та їхні жарти витягнуть вас з найважчої депресії, повірте. А ще у "Сексі і місті" багато вродливих (і скандальних, як показав час) чоловіків.

Раніше УНІАН склав добірку з 5 серіалів, які має подивитися кожен українець. Тут і "Слуга народу", й "І будуть люди".

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