Прем'єра серіалу Sonnentalзапланована на березень 2027 року.

Стрімінговий сервіс HBO Max показав перший тизер довгоочікуваного нового проєкту від творців серіалів "Пітьма" (Dark) та "1899" Янт'є Фрізе та Барана бо Одара.

Німецький детективний серіал Sonnental, назва якого дослівно перекладається як "Сонячна долина", розповідатиме про профайлерку Аню Фоглер, що повертається до свого рідного містечка посеред німецького лісу для розслідування жорстокого вбивства. З появою нових жертв вона виявляє зв'язок між злочинами та похмурими повчальними історіями з відомої німецької дитячої книги 1845 року "Петер-Нечесаха" (Struwwelpeter) Генріха Гофмана.

Головну роль у серіалі отримала німецька акторка Ліза Вікарі, яка також була однією з ключових зірок "Пітьми" (там вона зіграла Марту).

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Також у проєкті задіяні Петер Курт ("Гуд бай, Ленін!", "Між рядами", "Берлінський герой", "Франц", серіал "Вавилон-Берлін"), Ян Фрідріхсен ("Діти лісу 3", серіал "СОКО Лейпциг") та інші.

Прем'єра серіалу запланована на березень 2027 року, він налічуватиме шість епізодів.

Попередні проєкти Янт'є Фрізе та Барана бо Одара

Нагадаємо, науково-фантастичний горор-серіал "Пітьма" (2017-2020) від подружжя німецьких режисерів Янт'є Фрізе та Барана бо Одара був першим оригінальним шоу Netflix, створеним в Німеччині. Він отримав визнання критиків та глядачів за багатьма параметрами, хоча дехто і критикував його за занадто заплутаний сюжет.

У 2022 році Фрізе і Одар створили ще один серіал для Netflix – багатомовний "1899", що поєднував в собі елементи містики, трилеру та наукової фантастики. Однак попри те, що серіал писався під кілька сезонів та перший сезон закінчився багатообіцяючим сюжетним поворотом, а також продемонстрував високі рейтинги та був схвально сприйнятий критиками та глядачами, стрімінговий сервіс ухвалив рішення закрити його через занадто великі витрати на створення. Після цього режисери припинили співпрацю з Netflix.

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