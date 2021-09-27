Цього ефіру до зони ризику потрапили три пари, та дві з них врятували глядачі.

У неділю, 26 вересня, на каналі "1+1" відбувся 4-й прямий ефір шоу "Танці з зірками". За результатами глядацького та суддівського голосування одна з пар залишила проект.

Читайте такожХарлан та Дікусар спричинили фурор на "Танцях з зірками" (фото, відео)Цього разу до зони ризику потрапили Фагот, Євгенія Власова та Олексій Суровцев з їхніми партнерами. Втім перші дві пари глядачі врятували. Тож проект залишили Олексій Суровцев та Марія Колосова.

"Велика честь бути з вами на одному паркеті", - сказав Суровцев. Також він подякував усім причетним до створення шоу.

Олексій Суровцев - український актор, зірка серіалу "Слід" та чемпіон України зі стриптизу.

Він народився в 1982 році в Дніпропетровську. Закінчив факультет фізичного виховання Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Олексій - творець театру стриптизу Strike Erotic Show.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Ольга Робейко