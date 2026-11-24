Сценарій до стрічки напишу оскароносний Пол Томас Андерсон.

Культовий американський режисер Стівен Спілберг ("Щелепи", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Райана", "Штучний розум", "Особлива думка", "Війна світів", "Вестсайдська історія", "День розкриття", франшизи "Парк Юрського періоду", "Індіана Джонс") зніме екранізацію вестерн-роману Кевіна Баррі "Серце взимку" (The Heart in Winter) для кінокомпанії Focus Features.

Як повідомляє Variety, головні ролі у фільмі виконають оскароносні Кілліан Мерфі ("28 днів потому", "Сніданок на Плутоні", "Темний лицар", "Початок", "Дюнкерк", "Тихе місце 2", "Оппенгеймер", серіал "Гострі картузи") та Джессі Баклі ("Звір", "Чоловічий рід", "Незнайома дочка", "Наречена", "Гамнет", серіали "Чорнобиль", "Фарго").

Сценарій до стрічки напише лауреат "Оскара" Пол Томас Андерсон ("Ночі в стилі бугі", "Магнолія", "Нафта", "Майстер", "Вроджена вада", "Примарна нитка", "Локрична піца", "Одна битва за іншою").

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Оригінальний роман "Серце взимку" розповідає про ірландського поета Тома Рурка, який закохується в Поллі Гіллеспі – новоспечену дружину начальника шахти в його містечку.

Вихід фільму заплановано на 2028 рік.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше стало відомо, що Стівен Спілберг також особисто візьметься за відродження франшизи "Трансформери".

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