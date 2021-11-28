Дружина Жені Кота прийшла на проект і показала свій талант.

У шостому випуску шоу "Україна має талант" на сцені з'явилася дружина судді Жені Кота. Наталія Татаринцева вирішила продемонструвати танець на пілоні, ось тільки її поява викликала суперечки між членами журі.

"Я перепрошую, а так можна? Правилами дозволено, щоб дружина члена журі приходила на талант-шоу?",- сказав Сергій Притула.

Ксенія Мішина відповіла йому: "А чому б і ні?". На що Притула сказав, що це конфлікт інтересів.

"Це неправильно. Я проти кумівства, навіть в рамках цього проекту. Це дурна ситуація. Якщо ми скажемо Наталії "так", то нас звинуватять у тому, що ми це сказали не їй, а дружині Кота", - додав Сергій.

Читайте такожСпівак Ед Ширан зняв свій кліп у Києві та похвалив УкраїнуУ підсумку Мішина сказала, що для проходження далі учасниці потрібно отримати три "так", а тому голос Жені можна не враховувати. Так, Притула попросив його вийти з-за суддівського столу і посидіти в залі.

Наталя продемонструвала дуже чуттєвий танець на пілоні і отримали три заповітні схвалення від суддів. Дівчина пройшла далі. Потім на сцену вибіг Женя Кот, щоб підтримати свою дружину.

Нагадаємо, раніше киянка вразила гарячим тверком на головній сцені країни.

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Автор: Діана Могилєвич