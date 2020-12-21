Глядачі дізналися ім‘я переможниці популярного проекту.

У понеділок, 21 грудня, відбувся фінал шоу "Супер топ-модель по-українськи". За перемогу змагалися три учасниці — Саша Літвін, Даша Майстренко й Таня Брик.

Випробування у фіналі шоу "Супер топ-модель по-українськи"

Так, спочатку на всіх учасниць шоу (у тому числі й тих, хто вибув) чекало яскраве дефіле у стилі шоу Victoria’s Seсret під пісні Макса Барських.

Читайте такожЗМІ розповіли, як постраждав український шоу-бізнес через карантин (відео)Далі на фіналісток шоу чекала непроста фотосесія на люстрі. А останнім випробуванням стало читання соціальних маніфестів.

Хто переміг у шоу "Супер топ-модель по-українськи"

Після непростих випробувань одна з ведучих проекту Алла Костромічова оголосила ім'я переможниці. Нею стала Таня Брик.

Окрім звання супер топ-моделі, дівчина отримала грошову винагороду в 300 тисяч гривень й зйомку для модного глянцевого журналу.

"Я спершу не вірила, що перемогла – думала, що сплю, і це мені сниться", - прокоментувала перемогу в шоу Брик.

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Автор: УНІАН