Уперше в історії проекту до фіналу пройшли три пари.

У неділю, 28 листопада, на 1+1 о 21:00 стартував фінал шоу "Танці з зірками". Уперше в історії проекту за кубок будуть змагатися три пари.

Читайте також"Танці зі зірками": хто пройшов до фіналуНа паркет в останньому випуску "Танців" вийдуть Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Артур Логай та Анна Кареліна, Костянтин Войтенко й Роксоляна Маланчук.

Також сьогодні на паркет вийдуть й інші зірки, що брали участь у цьому сезоні, вони виконають улюблений танець глядачів і суддів.

"Танці з зірками" фінал: онлайн-трансляція

Нагадаємо, у сезоні 2020 в шоу "Танці з зірками" перемогла пара Санта Дімопулос - Макс Леонов. Втім свій кубок Санта вирішила віддати Юлії Саніній.

У 2019 році перемогу на танцювальному проекті здобула Ксенія Мішина та Женя Кот. А в першому сезоні кубок отримав теперішній президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Ольга Робейко