Після чвертьфіналу шоу покинула ще одна пара.

У неділю, 14 листопада, відбувся одинадцятий випуск шоу "Танці з зірками". Учасники танцювали під улюблені пісні українського мультиартиста MONATIK.

Крім того, головним сюрпризом було те, що разом з учасниками на паркет вийшли судді Катерина Кухар, Макс Чмерковський і Влад Яма. А також на шоу станцював хіп-хоп MONATIK разом з парою Костянтина Войтенко і Роксоляни Маланчук. Цікаво й те, що спеціальним гостем стала Надя Дорофєєва.

Одинадцятий ефір видався по-справжньому яскравим і вражаючим. Ось тільки навіть це не вберегло учасників від голосування. За підсумками глядацьких голосувань в зоні ризику опинилися три пари: Артур Логай та Анна Кареліна, Дмитро Каднай та Аліна Лі, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.

Судді ж вирішили, що за крок до півфіналу проект повинна покинути пара Дмитра Кадная та Аліни Лі.

В цьому ефірі вони виконали танго під пісню MONATIK "Vitamin D".

Нагадаємо, у минулому випуску глядачі найгірше проголосували за пару Олександри Заріцької та Юрія Мєшкова. Саме тому вони покинули проект, так і не дійшовши до фіналу.

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Автор: Діана Могилєвич