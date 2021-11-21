Продюсери здивували учасників своїм рішенням.

У неділю, 21 листопада, відбувся 12 ефір шоу "Танці з зірками". Підтримати учасників прийшли переможці минулих сезонів. Вони разом показали по одному номеру. Також учасники виконали разом зі своїми партнерами ще по одному танцю.

Цього тижня свої танцювальні таланти демонстрували актор Костянтин Войтенко, фехтувальник Ольга Харлан та актор Артур Логай.

Наприкінці ефіру пари станцювали танго на виживання. Судді одностайно підтримали Артура Логая та Ганну Кареліну, але продюсери прийняли рішення пропустити у фінал усі три пари. Вони заявили, що всі учасники гідні отримати кубок.

Тепер за перемогу змагатимуться Артур Логай та Ганна Кареліна, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук, та Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.

Відзначимо, на балконі пари зустрічала ведуча Маша Єфросиніна. А головним сюрпризом 12 ефіру став вихід на сцену співачки і моделі Даші Астаф'євої. Вона показала номер з хореографом Антоном Нестерко.

Читайте також"Холостячка": хто несподівано залишив шоу в 10 випуску (фото)Нагадаємо, за крок від півфіналу проект покинула пара Дмитра Кадная і Аліни Лі.

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Автор: Діана Могилєвич