Сьогодні відбувся екватор шоу.

17 жовтня відбувся екватор шоу "Танці з зірками". Учасники станцювали під улюблені хіти українських зірок, які ті виконали прямо на сцені проекту.

У цьому ефірі перед учасниками стояв новий виклик. Вони виконали ті стилі танців, яких боялися найбільше. В результаті у зоні ризику опинились одразу 3 пари: Дмитро Каднай і Аліна Лі, Стас Горуна та Даніелла Преап, Джамала та Антон Нестерко.

Першою залишила шоу пара Джамали та Антона Нестерка.

А другою з головного паркету пішла пара Стаса Горуни та Даніели Преап.

Відзначимо, що в цьому ефірі до трійки суддів Катерини Кухар, Макса Чмерковського і Влада Ями приєдналася співачка NK, яка до того ж виконала свій хіт "Красное вино".

Балкон вела співачка Оля Полякова, яка раніше також брала участь в шоу, але так і не дійшла до фіналу.

Нагадаємо, в шостому випуску шоу покинула пара Lida Lee і Олексій Базела. Обурені шанувальники зажадали повернути дівчину на проект і навіть влаштували флешмоб - #ВернитеЛидуНаТанцы.

Також відзначимо, що напередодні шостого ефіру "Танців з зірками" Lida Lee дала ексклюзивне інтерв'ю УНІАН.

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Автор: Діана Могилєвич