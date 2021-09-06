За словами дівчини, вона готова вийти на паркет.

Зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова отримала травму напередодні першого випуску "Танців з зірками". Про це вона розповіла під час прямого ефіру шоу у неділю, 5 вересня.

Читайте такожВ Україну прилетів екс-"холостяк" і суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський (відео)"Під час репетиції у мене порвалася зв’язка", - сказала вона. Через це Насті довелося вночі робити МРТ.

Та медики все ж дозволили їй вийти на паркет під час ефіру.

"Лікарі кажуть, що вони будуть дуже за мене перейматися у цьому ефірі молитися, щоб все було класно", - розповіла Оруджова.

Зірка "Жіночого кварталу" разом зі своїм партнером отримали лише 13 балів за свій танець від суддів.

Хто став учасниками нового сезону шоу "Танці з зірками"?

Учасниками шоу "Танці з зірками" стали співачка Джамала, учасник групи Танок На майдані Конго Олег Фагот Михайлюта, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, актор Артур Логай, співачка Lida Lee, співак MELOVIN і олімпійський чемпіон Станіслав Горуна.

Автор: Ольга Робейко