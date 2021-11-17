Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться півфінал головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

У неділю, 21 листопада, відбудеться дванадцятий ефір шоу "Танці з зірками".

На дванадцятому тижні актор Артур Логай і Анна Кареліна, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук змагатимуться за вихід у Суперфінал.

Цієї неділі учасники танцюватимуть разом з переможцями минулих сезонів. Так, Артур Логай і Анна Кареліна будуть танцювати разом з переможницею третього сезону, актрисою Ксенією Мішиной. Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук вийдуть на паркет разом з переможцем другого сезону Ігорем Ласточкіним. А Ольга Харлан і Дмитро Дікусар станцюють разом з переможницею минулого сезону Сантою Дімопулос.

Читайте також"Танці з зірками": хто покинув шоу після 11 ефіру (відео)Цікаво, що вперше в історії українських "Танців з зірками" другий танець для пар обиратимуть їхні конкуренти із запропонованих стилів латиноамериканської програми.

Зустрічатиме пари на балконі телеведуча Марія Єфросиніна.

У цьому ефірі глядачі зможуть проголосувати на офіційній сторінці шоу в Instagram, чи хочуть побачити в наступному сезоні на паркеті "Танців з зірками" Дашу Астаф'єву. Співачка буде танцювати разом з Антоном Нестерко, що виходив в цьому сезоні на паркет з Джамалою.

Нагадаємо, раніше Катерину Кухар розкритикували за сальсу в міні-сукні.

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Автор: Діана Могилєвич