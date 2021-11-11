Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться чвертьфінал головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

В одинадцятому епізоді шоу "Танці з зірками" на глядачів чекає наполеглива боротьба пар за вихід у півфінал. Цієї неділі учасники танцюватимуть під улюблені хіти артиста MONATIK. Зустрічатимуть пари на балконі телеведуча Марія Єфросиніна і співак Володимир Дантес. Недільного вечора пари готують по одному номеру разом з суддями шоу.

Так, актор, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай і Аня Кареліна станцюють сальсу разом з Катериною Кухар під трек "Кожен раз". Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан і Дмитро Дікусар продемонструють номер з Максом Чмерковським. Актор Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук танцюватимуть хіп-хоп разом з MONATIK, який в цьому ефірі стане четвертим суддею. Співак Дмитро Каднай і Аліна Лі будуть танцювати танго з Владом Ямою під трек "Вітамін D".

Цікаво, що вперше в історії українських "Танців з зірками" глядачі обиратимуть, який другий танець виконуватиме кожна з пар. Після оголошення двох стилів глядачі на офіційній сторінці шоу в інстаграмі можуть вибрати той, виконання якого хочуть побачити на паркеті.

Читайте такожScorpions випустив нову пісню (відео)Нагадаємо, вже в неділю на паркеті "Танців з зірками" відбудеться фінал міні-турніру спец проекту "Танцюй серцем", який телеканал 1+1 розпочав за підтримки партнера і мецената - Андрія Мацоли.

А одразу після "Танців з зірками" на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єрний телепоказ фільму "Людина, яка постійно танцює" о 23:15.

Це документальна подорож по життєвому і творчому шляху артиста MONATIK. У фільмі покажуть шлях становлення особистості MONATIK з періоду юності, що проходила в Луцьку, до концерту MONATIK "LOVE IT ритм" на НСК "Олімпійський".

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Автор: Діана Могилєвич