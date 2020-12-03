У театрах діють карантинні обмеження.

Українські театри працюють з урахуванням карантинних обмежень - вистави відвідують до половини від максимального числа глядачів, проходять прем'єри.

Про це розповів відомий актор столичного театру імені Івана Франка Остап Ступка в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми працюємо з жовтня, 15 вересня повинні були відкрити 101-й сезон, але у нас почалися захворювання, і відкриття було перенесено на 1 жовтня. Зараз працюємо, проводяться прем'єрні репетиції, прем'єри будуть в цьому році і в наступному. Посиділи на карантині з березня по липень, 1 липня відновили роботу, випустили кілька прем'єр. Чим займався на карантині? "Кіна не було", як то кажуть, були репетиції, випуски нових прем'єр", - сказав він.

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Ступка зазначив, що в театрі, де він працює, на коронавірус хворіють співробітники.

"Під час карантину всі сиділи по домівках, зараз по 14,5 тисяч інфікованих на добу, а ми активно працюємо. Деякі речі мені незрозумілі. Ті 50% глядачів, які приходять в зал, сидять в масках, ми на сцені не можемо грати в масках, тому досі тривають захворювання співробітників театру", - розповів актор.

"Це не дуже повноцінне життя, не тільки театру, а й суспільства, потрібно знаходити якісь речі, будуть вводити локдаун, потрібно зупиняти поширення хвороби. Я розумію підприємців, але які у них є пропозиції?",- резюмував Ступка.

Карантин в Україні: що було раніше

11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня. Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, що виконують соціальні функції). З 10: 00 до 12: 00-пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів. Карантин вихідного дня діяв до 30 листопада.

2 грудня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не буде продовжувати дію карантину вихідного дня, водночас на території всієї країни діятимуть обмеження "помаранчевої" зони.

Раніше глава Мінкульту Олександр Ткаченко запропонував запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

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Автор: Юрій Годован