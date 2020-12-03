Українські театри працюють з урахуванням карантинних обмежень - вистави відвідують до половини від максимального числа глядачів, проходять прем'єри.
Про це розповів відомий актор столичного театру імені Івана Франка Остап Ступка в ефірі каналу "Україна 24".
"Ми працюємо з жовтня, 15 вересня повинні були відкрити 101-й сезон, але у нас почалися захворювання, і відкриття було перенесено на 1 жовтня. Зараз працюємо, проводяться прем'єрні репетиції, прем'єри будуть в цьому році і в наступному. Посиділи на карантині з березня по липень, 1 липня відновили роботу, випустили кілька прем'єр. Чим займався на карантині? "Кіна не було", як то кажуть, були репетиції, випуски нових прем'єр", - сказав він.
Читайте також"Зробіть паузу у доставках додому": Містер культури закликавши українців провести вихідні у кіно, театрах та ТРЦ
Ступка зазначив, що в театрі, де він працює, на коронавірус хворіють співробітники.
"Під час карантину всі сиділи по домівках, зараз по 14,5 тисяч інфікованих на добу, а ми активно працюємо. Деякі речі мені незрозумілі. Ті 50% глядачів, які приходять в зал, сидять в масках, ми на сцені не можемо грати в масках, тому досі тривають захворювання співробітників театру", - розповів актор.
"Це не дуже повноцінне життя, не тільки театру, а й суспільства, потрібно знаходити якісь речі, будуть вводити локдаун, потрібно зупиняти поширення хвороби. Я розумію підприємців, але які у них є пропозиції?",- резюмував Ступка.
Карантин в Україні: що було раніше
- 11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня. Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, що виконують соціальні функції). З 10: 00 до 12: 00-пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів. Карантин вихідного дня діяв до 30 листопада.
- 2 грудня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не буде продовжувати дію карантину вихідного дня, водночас на території всієї країни діятимуть обмеження "помаранчевої" зони.
- Раніше глава Мінкульту Олександр Ткаченко запропонував запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram