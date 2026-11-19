В український прокат фільм має вийти 4 лютого 2027 року.

Кінокомпанія Universal Pictures показала трейлер музичної комедії "Король камбеку" (The Comeback King) з Ґленом Пауеллом ("Топ Ґан: Меверік", "Смерчі", "Люблю тебе ненавидіти", "Найманий вбивця", "Людина, що біжить", "Мисливець за спадком", серіал "Чед Пауерс") в головній ролі.

В центрі сюжету фільму – кантрі-музикант Обрі Кінг, в якого раніше було все: музичний талант, зірковий статус зірки та розкішна дівчина – суперзірка поп-сцени. Проте через неправдиві чутки в інтернеті про те, що він їй зрадив, кар'єра Обрі стрімко йде на спад. Щоб усе виправити, менеджер радить йому відійти від публічності й почати шлях до повернення з нуля – серед тих, хто від нього не відвернувся. Тож Обрі вступає до коледжу, щоб здобути освіту, яку колись покинув.

Окрім Пауелла у фільмі зіграли Крістін Міліоті ("Зависнути у Палм-Спрінгс", серіали "Фарго", "Пінгвін", "Чорне дзеркало"), Медлін Клайн ("Ножі наголо: Скляна цибуля", "Я знаю, що ви скоїли минулого літа", "Містер Келлі", серіал "Зовнішні мілини"), Ставрос Халкіас ("Бугонія", "Тоні"), Кумейл Нанджіані ("Вічні", "Мисливці на привидів: Крижана імперія", серіали "Кремнієва долина", "Убивства в одній будівлі", "Фолаут") та інші.

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Режисером фільму виступив Джадд Апатоу ("Сорокалітній незайманий", "Трошки вагітна", "Дівчина без комплексів", "У бульбашці").

До речі, сам Пауелл виступив співценаристом фільму. Це вже не перша його робота в цій іпостасі – до цього він також написав сценарій до серіалу "Чед Пауерс" з собою ж в головній ролі. Цей проєкт має дещо схожу концепцію – він розповідає про колишню зірку американського футбола Расса Голідея, якого закенсилили через його вибуховий характер. Згодом він повернувся у гру, приєднавшись до університетської команди під личиною невдахи Чеда Пауерса з використанням професійного гриму.

В український прокат фільм має вийти 4 лютого 2027 року.

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