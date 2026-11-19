Продовження серіалу вийде у березні 2027 року.

Телеканал Sky TV показав перший тизер довгоочікуваного другого сезону шпигунського екшн-серіалу "День шакала" (The Day of the Jackal).

Щоправда, опублікований ролик мало говорить про сюжет майбутнього сезону – у ньому лише показано героя Едді Редмейна ("Знедолені", "Дівчина з Данії", "Стівен Хокінг. Теорія всього", "Хороший медбрат", франшиза "Фантастичні звірі"), найманого вбивцю на прізвисько "Шакал", на вершині гори, з якої він потім стрибає з парашутом.

Водночас, судячи з фіналу першого сезону, вочевидь, у другому сезоні "Шакал" намагатиметься відшукати свою дружину і сина, які втекли від нього, дізнавшись про його справжню "роботу".

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Одночасно стало відомо, що продовження серіалу вийде у березні 2027 року.

"День шакала" – що відомо про серіал

Нагадаємо, перший сезон "Дня шакала" вийшов ще в листопаді 2024 року.

Цей гостросюжетний серіал знятий на основі однойменного роману англійського письменника Фредеріка Форсайта 1971 року, але його події перенесені у наші часи. В центрі сюжету – протистояння британського безжального найманого вбивці на прізвисько "Шакал" та офіцера розвідки, яка намагається його спіймати.

Окрім Едді Редмейна у першому сезоні зіграли Лашана Лінч ("Капітан Марвел", "007: Не час помирати", "Королева-воїн"), Урсула Корберо ("Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо", "Зліт", серіали "Паперовий будинок", "Тіло у вогні"), Чарльз Денс (серіал "Гра престолів") та інші.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 8,1 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 85% схвалення від критиків і 77% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 72 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 6,4 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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