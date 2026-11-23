Вийшов український трейлер музичної комедійної драми "Дебют" (The Debut).
Це вже третя режисерська робота американського актора Джессі Айзенберга ("Соціальна мережа", Ліга справедливості", франшизи "Вітаємо у Зомбіленді", "Ілюзія обману") після комедійних драм "Коли ти закінчиш рятувати світ" 2022 року та "Справжній біль" 2024 року (остання отримала дві номінації на "Оскар" та в одній з них перемогла).
Цього разу в центрі сюжету опиниться скромна домогосподарка Мона Фрідман, чиє життя перевертається догори дриґом, коли її несподівано затверджують на роль у місцевому театрі. Потрапивши під "чари" владного та ексцентричного режисера, вона занурюється в акторство настільки, що повністю забуває про побут, а її нове сценічне его сіє справжній хаос у житті всієї родини.
Головні ролі у фільмі зіграли Джуліанн Мур ("Великий Лебовські", "Ганнібал", "Травень, грудень", франшиза "Голодні ігри") та Пол Джаматті ("Шоу Трумена", "Ілюзіоніст", "Круїз по джунглях", "Залишені", серіал "Мільярди").
Також у стрічці задіяні Голлі Бейлі ("Русалонька", "Ти, я і Тоскана"), Колтон Райан (серіал "Чед Паверс") та сам Джессі Айзенберг.
Світова прем'єра фільму відбулася на 53rd Telluride Film Festival у вересні 2026 року.
Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 90% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість". Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 76 з 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".
Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора UFD Independent Films, в український прокат фільм вийде 10 грудня 2026 року.