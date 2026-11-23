В український прокат фільм вийде 10 грудня 2026 року.

Вийшов український трейлер музичної комедійної драми "Дебют" (The Debut).

Це вже третя режисерська робота американського актора Джессі Айзенберга ("Соціальна мережа", Ліга справедливості", франшизи "Вітаємо у Зомбіленді", "Ілюзія обману") після комедійних драм "Коли ти закінчиш рятувати світ" 2022 року та "Справжній біль" 2024 року (остання отримала дві номінації на "Оскар" та в одній з них перемогла).

Цього разу в центрі сюжету опиниться скромна домогосподарка Мона Фрідман, чиє життя перевертається догори дриґом, коли її несподівано затверджують на роль у місцевому театрі. Потрапивши під "чари" владного та ексцентричного режисера, вона занурюється в акторство настільки, що повністю забуває про побут, а її нове сценічне его сіє справжній хаос у житті всієї родини.

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Головні ролі у фільмі зіграли Джуліанн Мур ("Великий Лебовські", "Ганнібал", "Травень, грудень", франшиза "Голодні ігри") та Пол Джаматті ("Шоу Трумена", "Ілюзіоніст", "Круїз по джунглях", "Залишені", серіал "Мільярди").

Також у стрічці задіяні Голлі Бейлі ("Русалонька", "Ти, я і Тоскана"), Колтон Райан (серіал "Чед Паверс") та сам Джессі Айзенберг.

Світова прем'єра фільму відбулася на 53rd Telluride Film Festival у вересні 2026 року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7,8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 90% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість". Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 76 з 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора UFD Independent Films, в український прокат фільм вийде 10 грудня 2026 року.

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