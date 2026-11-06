Вийшов ще один трейлер 'Нових злощасних пригод Кліффа Бута': фільм покажуть в кінотеатрах

Сиквел "Одного разу в... Голлівуді" можна буде подивитися на "великих екранах" і в Україні.

Стрімінговий сервіс Netflix показав новий трейлер чорної комедії "Нові злощасні пригоди Кліффа Бута" (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), що стане сиквелом фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood) 2019 року.

Стрічка, події якої відбуватимуться майже через 10 років після фіналу першого фільму, розповість про подальшу долю колишнього каскадера Кліффа Бута. Розійшовшись з актором Ріком Далтоном, головний герой тепер працює "фіксером в студії", до чиїх обов'язків входить розв'язання складних ситуацій під час зйомок.

Якось його винаймає популярний актор Чарлі Пітерс, але не к дублера, а щоб вирішити його проблему з гангстерами.

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До ролі Кліффа Бута повернувся Бред Пітт ("Великий куш", "Бійцівський клуб", "11 друзів Оушена", "Безславні виродки", "Швидкісний потяг", "F1: Фільм").

Також у фільмі зіграли також знялися Елізабет Дебікі ("Вдови", "Тенет", "Вартові галактики 2", серіали "Нічний адміністратор", "Корона"), Скотт Каан ("Трилогія Оушена", серіал "Поліція Гаваїв"), Карла Гуджино ("Діти шпигунів", "Місто гріхів", "Хранителі", "Заборонений прийом", серіали "Привиди будинку на пагорбі", "Падіння дому Ашерів"), Яг'я Абдул-Матін II ("Ми", "Кендімен", франшиза "Аквамен", серіали "Вартові", "Диво-людина", "Гнів"), Пітер Веллер (франшиза "Робокоп", серіал "Сини анархії"), Голт Маккелені ("Гнів людський", "Місія неможлива: Фінальна розплата", серіал "Мисливець за розумом"), Тімоті Оліфант (серіали "Дедвуд", "Мандалорець", "Чужий: Земля", "Лакі") та інші.

А ось режисерським кріслом Тарантіно поступився Девіду Фінчеру ("Сім", "Бійцівський клуб", "Соціальна мережа", "Загублена", "Вбивця") – сам творець першого фільму цього разу виступив лише сценаристом та одним з продюсерів.

Фільм вийде у кінотеатрах України в форматі IMAX вже 25 листопада 2026 року, а 23 грудня він стане доступний онлайн на Netflix.

Зауважимо, що Netflix доволі рідко випускає в український кінотеатральний прокат свої нові фільми до того, як вони з'являться онлайн – зазвичай ця практика розповсюджується тільки США та ще деякі країни.

"Нові злощасні пригоди Кліффа Бута" стане першим за кілька років великим релізом Netflix в українських кінотеатрах. Крім того, наступного року сервіс покаже на "великих екранах" українських кінотеатрів епічний фентезі "Нарнія: Небіж чаклуна" (Narnia: The Magician's Nephew) від американської режисерки Ґрети Ґервіґ ("Леді-Птаха", "Маленькі жінки", "Барбі").

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