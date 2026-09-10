Netflix показав трейлер 'Комариного кубка' з Біллом Скашгордом (відео)

Фільм стане доступний на Netflix з 25 листопада 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер спортивної драми "Комариний кубок" (The Mosquito Bowl).

Стрічка заснована на реальних подіях, описаних в книзі "Комарний кубок: гра життя і смерті часів Другої світової війни" 2022 року американського письменника і журналіста Базза Біссінгера.

В центрі сюжету – чотири зірки університетського американського футболу, які після нападу на Перл-Гарбор в 1941 році вирішують приєднатися до морської піхоти.

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Головні ролі у фільмі зіграли Ніколас Ґаліцин ("Чаклунство: Спадщина", "Думка про тебе", "Володарі Всесвіту"), Білл Скашгорд ("Диявол завжди тут", "Джон Вік 4", "Носферату", франшиза "Воно"), Рей Ніколсон ("Усміхайся 2", "Новокаїн", "Фанатик") і Том Френсіс ("Джей Келлі", серіал "Ти").

Зняв картину американський режисер Пітер Берґ ("Королівство", "Хенкок", "Морський бій", "Глибоководний горизонт", "День Патріота").

Фільм стане доступний на Netflix з 25 листопада 2026 року.

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