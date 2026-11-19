Фільм вийде в український прокат 18 березня 2027 року.

Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment показала трейлер історичної драми "Соловей" (The Nightingale), знятої за мотивами однойменного роману американської письменниці Крістін Ханна.

У центрі сюжету – сестри Віанн Моріак та Ізабель Россіньоль, які борються за виживання та протистоять німецькій окупації у Франції під час Другої світової війни. Кожна з них обирає свій шлях, але мета в них одна.

Головні ролі у стрічці зіграли рідні сестри в реальнному житті – Дакота Феннінг ("Вісім подруг Оушена", "Одного разу... у Голлівуді", "Праведник 3", "Наглядачі", франшиза "Сутінки", серіали "Алієніст", "Ріплі") та Ель Феннінг ("Неоновий демон", "Чаклунка", "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець", "Сентиментальна цінність", "Голодні ігри: Світанок перед Жнивами").

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Також у фільмі задіяні Марк Райленс ("Ще одна з роду Болейн", "Міст шпигунів", "Дюнкерк", "Не дивися вгору"), Шира Гаас ("Капітан Америка: Чудовий новий світ", серіали "Неортодоксальна", "Тіла"), Дуґлас Годж ("Ярмарок марнославства", "Джокер", "Пілліон"), Альбрехт Шух ("Берлін-Александерплац", "Павич") та інші.

Зняв стрічку англійський телевізійний режисер Майкл Морріс ("Заради Леслі", "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", серіали "Картковий будинок", "Безсоромні", "Мільярди", "Краще подзвоніть Солу", "13 причин чому").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, фільм вийде в український прокат 18 березня 2027 року.

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