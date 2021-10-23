Деякі відповіді учасників проекту відверто шокували "холостячку", про що вона сказала чоловікам.

У шостому випуску шоу "Холостячка-2" одразу троє чоловіків пройшли перевірку на поліграфі, відповівши на відверті запитання.

Григорій Решетник після "моніторингу" соцмереж та дивної поведінки учасників влаштував перевірку поліграфом Владу Яську, Роману Свечкоренку та Андрію Задворному.

"Я сподіваюся, що завдяки цим відповідям ти зможеш дізнатися справжні наміри чоловіків", - сказав Решетник Златі.

"Ви офіційно розлучені з Ілоною?", - запитали у Романа Свечкоренка під час проходження поліграфа. Той відповів: "Ні". Огнєвіч було дуже неприємно почути цю інформацію.

Читайте також"Холостячка-2": хто зі скандалом пішов із шоу у п'ятому випуску (фото)"Навіщо він почав зі мною ці стосунки, не припинивши минулі. Навіщо він прийшов на проект. Це нечесно по відношенню до мене", - зазначила "холостячка".

Так, у Влада Ясько на поліграфі запитали, чи брав він участь у свінгер-паті. На що він відповів позитивно. Також він стверджує, що не знайомився з жінками заради сексу, перебуваючи у стосунках. Це виявилося брехнею.

Крім того, виявилося, що Влад досі спілкується зі своєю колишньою дівчиною. Більш того, він нещодавно освідчувався якійсь Олені, він, за деякою інформацією, ще перебуває з нею у стосунках.

Огнєвіч зауважила, що Ясько хотів перехитрити поліграф, ухилявся від прямих відповідей.

Останнім перевірку на поліграфі пройшов Андрій Задворний. Він шокував відповіддю на запитання, чи був у нього секс під час проекту. Чоловік відповів: "Ні". І це виявилося брехнею.

Злата після перевірки чоловіків поліграфом поспілкувалася з ними. Першим на запитання Огнєвіч відповів Андрій, зокрема, на запитання про секс на проекті. "Я в принципі не сприймаю зради", - запевняє Задворний. "Останній секс у мене був до початку проекту, але вже після кастингу на шоу", - додав він.

Потім Злата поговорила з Романом і запитала у нього, чому він досі не розлучений. "У Роми з'явилися нотки агресії в голосі, я його не бачила таким ніколи взагалі", - зазначила Огнєвіч. Але Свечкоренко запевнив, що стосунки з дружиною - у минулому.

І наостанок у "холостячки" була розмова з Владом. Вона запитала у нього, чому чоловік спілкувався зі своєю колишньою дівчиною і продовжує з нею стосунки. "Мені здається, він вже забрехався... Ти навіть до участі у проекті спілкувався з екс-учасниками шоу, запитував, як тут довше протриматися", - сказала Злата. Також у Ясько не було однозначної відповіді, чи готовий він створити сім'ю з Огнєвіч.

"Мені дуже не хочеться, щоб ти витрачав свій час. Тому я тебе поважаю і з поваги до тебе я тебе відпускаю", - сказала Злата Владу і попрощалася з ним.

Участь Огнєвіч у шоу та конкурсах

У 2012 році Злата перемогла в нацвідборі на Євробачення з піснею Gravity. У травні 2013 року вона представила Україну на 58-му пісенному конкурсі в Мальме, де вона посіла третє місце.

Злата була учасницею шоу "Танці з зірками" в 2018 році, її партнером був Дмитро Жук. Вже на другому ефірі, згідно з результатами голосування, пара покинула шоу.

Артистка також брала участь в шоу "Голос країни-8". Вона потрапила в команду Потапа і з підопічної стала його зірковою радницею.

Найвідоміші пісні Злати Огнєвіч

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Автор: Ольга Робейко