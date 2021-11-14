Спортсмен вразив не тільки глядачів, а й суддів.

Український спортсмен, екстремальний акробат Микола прийшов на шоу "Україна має талант", щоб продемонструвати свої нереальні вміння.

Молодий чоловік підкорив весь глядацький зал і четвірку суддів - Ксенію Мішину, Женю Кота, Сергія Притулу і співачку Руслану, яка в четвертому випуску також зайняла суддівське крісло. Микола зумів повторити легендарний трюк Ван Дамма, а також зробив сальто зі штангою.

Читайте також"Я жива": Ані Лорак презентувала новий альбом (фото, відео)Здавалося б, що цьому люди вчаться все життя. Але ні, молодий чоловік ніколи не ходив на спортивні гуртки.

"Я починав займатися самостійно на спортивних майданчиках, турніках і брусах. Зараз я вже і сам тренер тренажерного залу. У дитинстві я дивився дуже багато фільмів з Ван Даммом. І на проекті повторю його трюк, коли він роз'їхався в шпагат між двох фур. Звичайно, сьогодні без фур, але я зроблю це цікавіше", - сказав спортсмен.

Нагадаємо, раніше палкий фанат Брітні Спірс переспівав її хіти і розсмішив до сліз.

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Автор: Діана Могилєвич