Гімнасти викликали фурор на головній сцені країни.

20 листопада відбувся п'ятий випуск шоу "Україна має талант". На головну сцену країни вийшли гімнасти, які вразили не тільки глядачів, а й суддів.

Вони показали неймовірно красивий і водночас небезпечний номер на ременях. Гімнаст Олексій в ролі Адама продемонстрував трюки на висоті, тримаючись то двома руками, то однією. А дівчина Джулія зображувала Єву, і майстерно рухалася під мелодійну музику.

В середині номера Олексій піднявся на пристойну висоту, тримаючи в зубах ремінь, на якому кружляла Джулія. Від такого трюку у судді Сергія Притули ледь не відпала щелепа. Наприкінці номера глядачі аплодували стоячи.

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"У вас відчувається гармонія, дуже красиві трюки, дуже високо. Це так красиво, як ніби між землею і небом. Олексію, ви така сила, а поруч з вами дуже тендітна дівчина", - сказала Ксенія Мішина.

Мішиній настільки сподобався номер, що вона попросила учасника з нею політати під куполом. Слідом за Ксенією піднявся на висоту і Женя Кот. Олексій знову продемонстрував свою силу і підняв Кота в зубах. Такий же трюк він показав і з Беленюком.

Звичайно, це викликало захват у всіх суддів, тому учасники пройшли далі.

Нагадаємо, раніше палкий фанат Брітні Спірс переспівав її хіти і розсмішив до сліз.

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Автор: Діана Могилєвич