Вже 5 вересня о 21:00 відбудеться прем'єра нового сезону головного танцювального шоу країни.

В Україну прилетів чемпіон світу з латиноамериканських танців і переможець американських "Танців з зірками" Макс Чмерковський, який став суддею п'ятого сезону шоу в нашій країні.

Українським глядачам він відомий за шоу "Холостяк", в якому він був головним героєм.

Читайте такожЩе одна закореніла учасниця "Танців з зірками" відмовилася від участі в проекті"Я бачив "Танці з зірками" з усіх боків: як танцюрист, як запрошена зірка і тепер як суддя шоу. У ролі судді я вперше. Я брав участь у 17 сезонах американських "Танців" з 30 і віддав танцям понад 36 років життя, тому для мене дуже важливо, як танцює зірка, а не наскільки популярна вона. Кожен учасник повинен довести, чому його ча-ча-ча або вальс заслуговує 9 балів, а не 8", - говорить Чмерковський.

До суддівського складу також увійшли улюблені танцюристи країни - прима-балерина Катерина Кухар і хореограф і ведучий інфотейнмент шоу "Твій день" Влад Яма. Ведучим шоу став Юрій Горбунов.

Хто став учасниками нового сезону шоу "Танці з зірками"?

Учасниками шоу "Танці з зірками" стали співачка Джамала, учасник групи Танок На майдані Конго Олег Фагот Михайлюта, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, актор Артур Логай, співачка Lida Lee, співак MELOVIN і олімпійський чемпіон Станіслав Горуна.

Автор: Ольга Робейко