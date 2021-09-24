Ведучий зізнався, що Злата Огнєвіч йому дуже подобається.

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Відомий український ведучий Слава Дьомін міг стати учасником шоу "Холостячка-2" зі Златою Огнєвіч.

В інтерв'ю YouTube-каналу Dorotye він розповів, що участь у проекті йому пропонували організатори.

Читайте також"Холостячка-2" зі Златою Огневич: хто залишить шоу у другому випуску (фото)За словами Дьоміна, йому зателефонувала лінійний продюсер "Холостячки" і сказала, що доведеться під час зйомок жити в одному будинку з іншими учасниками. Потім, продовжив ведучий, йому подзвонила редактор шоу і нібито грубо з ним спілкувалася, запитуючи, навіщо йому проект, чи розлучився він вже, чому не розлучився, чого він хоче від Злати.

"Наприкінці я сказав: "Вибачте, ми, напевно, не зійдемося", — поділився Слава.

Ведучий додав, що йому не потрібна була "Холостячка", але Злата йому дуже подобається.

"Мені дуже подобається Злата Огнєвіч. І Злата знає моє ставлення до неї. Вона мені дуже подобається, дуже імпонує як людина, як дівчина", - говорить Дьомін.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня о 19:00 відбувся перший випуск шоу "Холостячка-2". На початку проекту головна героїня Злата Огнєвіч шокувала глядачів зізнанням: у минулих стосунках чоловік її принижував, критикував за її стиль, говорив, що їй варто було б схуднути.

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Автор: Ольга Робейко