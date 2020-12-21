Для того, щоб виживати у часи карантинного 2020-го, зірки пробують себе в новому амплуа.

Оля Полякова, Павло Зібров, гурт "Антитіла" та майже всі українські артисти були заручниками жахливого 2020-го року. Причиною цього стала відсутність реальних концертів та доходу з прослуховувань музики.

Журналісти "Українських сенсацій" розповіли, як зірки боролись з цією проблемою під стінами владних структур, як проводили онлайн-виступи у соцмережах та взагалі шукали нові способи заробітку.

"Понад 50 млрд доларів — це сукупна ємність усієї музичної індустрії. На сьогодні вона зазнала збитків у розмірі 22 млрд", - розповів Олександр Варениця, член Всеукраїнської музичної спілки.

Читайте такожОля Полякова виправдалася за свій концерт у Харкові в прямому ефіріЗа підрахунками журналістів, українські виконавці за час карантину втратили приблизно 4 млрд грн лише на власних концертах.

Сьогодні навіть у титанів українського шоу-бізу так спустошилися гаманці, що вони буквально торгуються за концерти, тільки б не сидіти без роботи, зазначають "Українські сенсації".

"Поки тримаються на плаву великі акули шоу-бізу. Хоч концерти скасовано, а вкладені кошти вже не повернути", - розповіли журналісти.

Гурт "Антитіла", як розповів його лідер Тарас Тополя, втратив мільйон гривень лише на переносах концертів.

Для того, щоб виживати у часи карантинного 2020-го, зірки пробують себе в новому амплуа. Наприклад, Злата Огнєвіч намагається монетизувати свій цифровий контент на стрімінгових сервісах.

Оля Полякова продає під час карантину свої відеопривітання, ціни стартують від 2 до 10 тисяч гривень.

Так, швидко перекваліфікувався й відомий ведучий Володимир Остапчук, він продає захисні маски, худі й сумки з принтом. Цим же шляхом пішов й Віктор Павлік.

"Для багатьох артистів виходом з такої ситуації стали онлайн-концерти. Це — Віктор Павлік, ВВ, Настя Каменських, Джамала та багато інших... Та такі виступи в Україні більше для душі, а не для грошей", - зазначили "Українські сенсації".

Посилення карантину в Україні з 19 грудня: як працюватимуть заклади культури

З 19 грудня в Україні діє оновлений карантин, який триватиме включно до 28 лютого 2021 року. У межах цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати у режимі двох зон: спочатку "помаранчевої", далі "червоної" і потім знову "помаранчевої".

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Автор: Ольга Робейко