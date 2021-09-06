Артистка каже, що стомилася від того, що її асоціюють з хворобами.

Мегапопулярна в минулому українська співачка Євгенія Власова прийшла на "Танці з зірками" й кинула виклик самій собі. Вона хоче змінити уявлення про себе як про "артистку, яка пережила рак".

Читайте також"Танці з зірками": одна з учасниць отримала травму напередодні ефіру (відео)Про це 43-річна зірка зі сльозами на очах розповіла під час першого прямого ефіру шоу.

"Те, що я зараз сиджу тут, на "Танцях з зірками", навіть уявити собі не могла, що це можливо. Тому що уявити те, що я після страшної операції, де з 10 людей виживає одна…", - сказала Євгенія.

За словами Власової, після операції вона навіть не могла ступити й кроку. Та співачка стомилася від того, що вона асоціюється з якимись хворобами.

Виконавиця отримала за танець з Максимом Леоновим від суддів 15 балів.

Хто став учасниками нового сезону шоу "Танці з зірками"?

Учасниками шоу "Танці з зірками" стали співачка Джамала, учасник групи Танок На майдані Конго Олег Фагот Михайлюта, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, актор Артур Логай, співачка Lida Lee, співак MELOVIN і олімпійський чемпіон Станіслав Горуна.

Автор: Ольга Робейко