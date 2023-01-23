Артист представив пісню українською мовою в колаборації з Essoh. За кілька годин вона зібрала безліч захоплених коментарів від слухачів.

Український співак Іван Дорн у колаборації з Essoh 23 січня представив композицію "Te la passe". Запальний трек тут же почав збирати захоплені відгуки слухачів.

У незвичайному кліпі Дорн показав Тараса Шевченка і Батьківщину-мати, яких "оживили" за допомогою сучасних технологій.

Реакція соцмереж

"Дякую, хлопці! Дали вогню!"

"Цікава робота! Повага причетним"

"Дуже круто! Вань, більше такого музла і таких відео! Додаю в плейлист, спасибі"

"Все дуже круто. Особливо сподобалося як ви навигадували нових незрозумілих слів, молодці!"

"Пісня супер! Кліп вогонь!"

Ivan Dorn - Te la passe': кліп

Хто такий Іван Дорн

Український поп-виконавець. Попри те, що народився він в Челябінську, кар'єру успішно будує в Україні. Ще в шкільні роки Іван почав відвідувати музичну школу, що стало першим кроком на шляху до популярності і визнання.

У 2006 році Дорн вступив на кінематографічний факультет Київського університету імені Івана Карпенка-Карого, де продовжив здобуття освіти в культурній сфері.

Дорн намагався потрапити в шоу-бізнес через "Фабрику зірок-6", але тоді його "забракували", проте він не опустив руки, і пізніше взяв участь в шоу "Фабрика зірок. Повернення", де його визнали головним музичним відкриттям.

Також артист співав у групі "Пара Нормальних" разом з Анею Добриднєвою, але широкої популярності вдалося домогтися в якості сольного виконавця. Серед його найвідоміших треків - "Стыцамэн" ("Не надо стесняться"), "Северное сияние" і "Ненавижу".

Нагадаємо, Іван Дорн заявив про готовність повернутися в Москву і назвав головну умову.

Також УНІАН писав про те, що російський продюсер Олеся Сазикіна згадала, як Дорн під час його візиту до Москви ще в довоєнний час вимагав прапор України, читав вірші українською і називав себе патріотом.

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