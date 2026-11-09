Пол Маккартні, Барбра Стрейзанд та інші світові зірки підтримають Україну: готується новий Live Aid

До нової ініціативи долучаться десятки відомих виконавців.

У Великій Британії організують масштабний благодійний концерт Songs of Freedom на підтримку України. Як повідомляє The Telegraph, захід відбудеться 3 лютого 2027 року на манчестерській арені Co-op Live. Його мета – привернути увагу до гуманітарних наслідків війни, розв’язаної Росією, та зібрати кошти для допомоги українцям.

Новий концерт уже порівнюють із Live Aid – легендарним благодійним музичним марафоном, який об’єднав світових зірок заради допомоги Ефіопії у 1985 році.

До нової ініціативи приєднаються десятки відомих виконавців. Згідно з офіційною афішею заходу, серед артистів, які виступлять безпосередньо на сцені, – легендарний музикант Боб Гелдоф, гурт Madness, The Doobie Brothers, співачка Кріссі Хайнд, Пітер Хук та його колектив The Light, Нік Лоу, Мідж Юр, Кріс Діффорд та інші.

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На опублікованому плакаті також зазначені The Lathums, Lottery Winners, Alabama 3, Johnny & The Hardwicks, The Molotovs, The Blockheads, Springbok Nude Girls, Давіна Мішель, Брук Комб, Ґрем Паркер, Within Temptation, Lindisfarne, Yee Loi, Джо Кінг Карраско, Boombox та Schmalgauzen. У музичній програмі також заявлені хор Songs for Ukraine та London Metropolitan Orchestra.

Особливу увагу привертає список знаменитостей, які долучаться до заходу через відеозв’язок. Як випливає з афіші Songs of Freedom, серед них – сер Пол Маккартні, Барбра Стрейзанд та актор Шон Пенн. Також дистанційно підтримають Україну гурт "Океан Ельзи", Huey Lewis & The News, Ron Sexsmith та Flyte.

Ідея благодійного концерту належить британському інді-гурту Hardwicke Circus. За інформацією The Telegraph, музиканти виступали в Україні з благодійною ініціативою і після повернення вирішили залучити до підтримки країни представників світової музичної індустрії.

Організацією заходу займається відомий британський промоутер Гарві Голдсміт, який, як зазначає видання, брав участь у підготовці історичного Live Aid у 1985 році. Тоді Боб Гелдоф і Мідж Юр об’єднали зірок світової музики заради збору коштів для постраждалих від голоду в Ефіопії. Тепер Голдсміт має намір використати досвід того масштабного проєкту для допомоги Україні.

Зібрані кошти розподілять між чотирма благодійними організаціями. Згідно з афішею, серед партнерів заходу зазначені UNITED24, фонд "Голоси дітей", фонд "Люди майбутнього" та Masha Foundation.

Ще однією частиною благодійної ініціативи стане спеціальний запис української народної пісні "Щедрик", відомої за кордоном як Carol of the Bells. Як повідомляє The Telegraph, у її створенні візьмуть участь хор Songs for Ukraine, хор Королівської опери та London Metropolitan Orchestra. Організатори також розраховують, що композиція зможе посісти перше місце в британському музичному чарті, а доходи від її випуску спрямують на допомогу Україні.

За словами Гарві Голдсміта, війна триває занадто довго, а від її наслідків особливо страждають діти. На думку промоутера, концерт має привернути увагу до їхнього становища та нагадати міжнародній спільноті про необхідність підтримувати Україну.

Квитки на Songs of Freedom надійдуть у загальний продаж 16 листопада 2026 року.

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