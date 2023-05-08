Перший півфінал відбудеться в Ліверпулі у вівторок, 9 травня.

Вже у вівторок, 9 травня, в Ліверпулі відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023. Український гурт TVORCHI виступати там не буде, оскільки, згідно з правилами конкурсу, представники країни-переможниці минулого року цього року одразу проходять у фінал. Розповідаємо, де і коли дивитися перший півфінал.

Трансляція вестиметься на наступних майданчиках:

офіційний Facebook-профіль Євробачення;

сайт Суспільне Культура;

сайт Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Євробачення України;

YouTube-канал пісенного конкурсу "Євробачення".

Також подивитися прямий ефір можна буде в додатку "Дія". Для цього потрібно буде зайти в "Послуги", потім обрати "Дія.TV" і "Канал UA: Культура".

Відео дня

Початок трансляції першого півфіналу Євробачення-2023 - 22:00 за київським часом.

Євробачення-2023: хто переможе

Букмекери все частіше оновлюють прогнози щодо ймовірного переможця цього року. Згідно з останніми даними букмекерської контори Smarkets, нашій країні пророкують у фіналі третє місце. Велика ймовірність, що перемогу в цьому році здобуде Швеція. Друге місце може зайняти Фінляндія.

У десятку лідерів також можуть увійти Іспанія, Норвегія, Ізраїль, Велика Британія, Італія, Вірменія та Австрія. А ось у Сан-Марино, Румунії, Португалії та Польщі підтримки найменше - їм букмекери пророкують останні місця в рейтингу.

Вас також можуть зацікавити новини: