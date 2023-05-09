До початку першого півфіналу залишилося всього кілька годин. Розповідаємо, де і коли його дивитися.

Вже сьогодні, 9 травня, в Ліверпулі відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023. Початок трансляції - 22:00 за київським часом.

Трансляція буде вестися на наступних майданчиках:

Офіційний Facebook-профіль Євробачення;

сайт Суспільне Культура;

сайт Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Євробачення Україна;

YouTube-канал пісенного конкурсу Євробачення.

Подивитися прямий ефір можна буде в додатку "Дія". Для цього потрібно буде зайти в "Послуги", потім обрати "Дія.TV" і "Канал UA: Культура".

Відео дня

Також подивитися "Євробачення -2023" можна на платформі Київстар ТВ у хорошій якості. УНІАН вестиме текстову трансляцію.

Відзначимо, українська група TVORCHI виступати сьогодні не буде, оскільки, згідно з правилами конкурсу, представники країни-переможниці минулого року в цьому році відразу проходять у фінал.

Євробачення-2023: кому пророкують перемогу

Букмекери все частіше оновлюють прогнози щодо ймовірного переможця цього року. Згідно з останніми даними букмекерської контори Smarkets, нашій країні пророкують у фіналі третє місце. Велика ймовірність, що перемогу в цьому році здобуде Швеція. Друге місце може зайняти Фінляндія.

У десятку лідерів також можуть увійти Іспанія, Норвегія, Ізраїль, Велика Британія, Італія, Вірменія та Австрія. А ось у Сан-Марино, Румунії, Португалії та Польщі підтримки найменше - їм букмекери пророкують останні місця в рейтингу.

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