Вже сьогодні, 9 травня, в Ліверпулі відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023. Початок трансляції - 22:00 за київським часом.
Трансляція буде вестися на наступних майданчиках:
- Офіційний Facebook-профіль Євробачення;
- сайт Суспільне Культура;
- сайт Суспільне Євробачення;
- YouTube-канал Євробачення Україна;
- YouTube-канал пісенного конкурсу Євробачення.
Подивитися прямий ефір можна буде в додатку "Дія". Для цього потрібно буде зайти в "Послуги", потім обрати "Дія.TV" і "Канал UA: Культура".
Також подивитися "Євробачення -2023" можна на платформі Київстар ТВ у хорошій якості. УНІАН вестиме текстову трансляцію.
Відзначимо, українська група TVORCHI виступати сьогодні не буде, оскільки, згідно з правилами конкурсу, представники країни-переможниці минулого року в цьому році відразу проходять у фінал.
Євробачення-2023: кому пророкують перемогу
Букмекери все частіше оновлюють прогнози щодо ймовірного переможця цього року. Згідно з останніми даними букмекерської контори Smarkets, нашій країні пророкують у фіналі третє місце. Велика ймовірність, що перемогу в цьому році здобуде Швеція. Друге місце може зайняти Фінляндія.
У десятку лідерів також можуть увійти Іспанія, Норвегія, Ізраїль, Велика Британія, Італія, Вірменія та Австрія. А ось у Сан-Марино, Румунії, Португалії та Польщі підтримки найменше - їм букмекери пророкують останні місця в рейтингу.