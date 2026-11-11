Восени вишню краще не обрізати: садівники назвали найвдаліший час

Замість осінньої обрізки садівникам рекомендували оглянути дерево на наявність хвороб та готовність до зими.

Осіння обрізка вишні може ослабити дерево та підвищити ризик розвитку захворювань. Тому садівникам порадили проводити цю роботу наприкінці зими.

Як зазначається в рекомендаціях фахівців із садівництва, у прохолодну та вологу погоду пошкодження деревини загоюються повільніше. Через свіжі зрізи в дерево можуть проникати грибки та бактерії, що підвищує ризик розвитку інфекцій та камедетечії – появи характерних бурштинових виділень на корі, пише Positivr.fr. Крім того, під час обрізки можна випадково видалити плодові бруньки, які мають забезпечити майбутній урожай.

Замість обрізки садівникам рекомендували оглянути дерево, перевірити листя на наявність плямистості, а також звернути увагу на засохлі квіткові бруньки та плоди – вони можуть свідчити про моніліоз.

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Необхідно оглянути кору та гілки на наявність пошкоджень, виразок і виділення камеді, перевірити молоді пагони та пошукати ознаки присутності шкідників.

Також варто оцінити стан ґрунту навколо дерева: перевірити його вологість, прибрати бур’яни та переконатися, що поверхневі корені не пошкоджені. При цьому землю біля стовбура не слід глибоко перекопувати, оскільки це може зашкодити кореневій системі.

Коли краще обрізати вишню

Основну обрізку вишні фахівці радять проводити наприкінці зими. У цей час можна видалити зайві гілки та сформувати крону, не наражаючи дерево на додатковий ризик у холодний і вологий осінній період.

Якщо ж до настання холодів необхідно терміново втрутитися, рекомендується обмежитися видаленням сухих або явно уражених гілок. Такі роботи слід проводити в суху погоду.

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