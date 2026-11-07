Як правильно обрізати сливу для гарного врожаю: садівники назвали основні правила

Ця процедура має свої особливості: кісточкові культури не люблять надто частого та інтенсивного втручання.

Правильна обрізка сливи допомагає зберегти здоров’я дерева, сформувати правильну крону та отримати більше великих плодів.

Однак ця процедура має свої особливості: кісточкові культури не люблять надто частого та інтенсивного втручання, тому важливо знати, коли краще братися за секатор і які гілки видаляти в першу чергу, пише Rustica.

Слива належить до сильнорослих плодових дерев, і без регулярного догляду її крона стає занадто густою, гілки починають перехрещуватися й недоотримувати світло. У результаті погіршується провітрювання дерева, підвищується ризик захворювань, а якість врожаю знижується.

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За словами садівників, сливі достатньо щадної обрізки приблизно раз на 3–4 роки. При цьому фахівці виділяють два основні види процедури: формувальну та підтримуючу.

Коли обрізати сливу

Оптимальним часом для обрізки вважається осінь. У цей період проводять так звану обрізку на плодоношення: видаляють сухі та хворі гілки, вкорочують занадто довгі та проріджують крону.

Така процедура допомагає зберегти форму дерева, оновити плодоносні гілки та забезпечити доступ сонячного світла до центральної частини крони. Особливу увагу слід приділити так званим "вертушкам" – потужним вертикальним пагонам, які активно ростуть, але практично не дають плодів.

Як обрізати молоду та дорослу сливу

У перші роки після посадки головне завдання садівника – сформувати міцний скелет дерева. Особливо важливі перші два роки, оскільки від правильного формування крони багато в чому залежить подальший розвиток сливи.

Для цього обирають 3–4 основні гілки, рівномірно розташовані навколо стовбура. Решту пагонів видаляють. Така схема дозволяє сформувати збалансовану крону та створити основу для майбутнього плодоношення.

Дорослі дерева потребують більш щадної, підтримуючої обрізки. Насамперед видаляють сухі, пошкоджені та перехресні гілки, а також ті, що ростуть всередину крони. Занадто довгі пагони вкорочують, щоб вони не прогиналися під вагою плодів.

Крім того, садівники рекомендують видаляти гілки, що ростуть безпосередньо вздовж стовбура, та зайві вертикальні пагони. Це покращує освітлення та циркуляцію повітря всередині крони.

Які інструменти знадобляться

Для обрізки сливи достатньо двох видів секаторів:

великий секатор – для видалення та вкорочення гілок;

маленький секатор – для видалення невеликих пагонів і колючок.

Перед роботою інструменти необхідно протерти спиртом. Це допоможе знизити ризик перенесення інфекцій з однієї рослини на іншу.

Після обрізки місця зрізів і пошкодження кори рекомендується обробити спеціальною садовою замазкою, яка захищає деревину та сприяє загоєнню ран.

Чому сливу важливо регулярно обрізати

За словами садівників, грамотна обрізка необхідна не тільки для формування крони, вона допомагає підтримувати здоров’я та врожайність дерева.

Зокрема, ця процедура дозволяє:

стимулювати ріст нових пагонів, оскільки видалення сухих, зламаних і неправильно розташованих гілок сприяє розвитку молодих пагонів;

поліпшити освітлення та провітрювання, завдяки чому плоди рівномірніше дозрівають, а ризик захворювань знижується;

підвищити якість врожаю, оскільки проріджування гілок сприяє формуванню більших слив;

продовжити життя дерева, оскільки доглянута рослина краще протистоїть шкідникам і несприятливим погодним умовам.

При цьому важливо пам’ятати, що слива чутлива до сильного вітру та весняних заморозків, а її гілки відрізняються крихкістю.

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