Ці випуски виходили ще до повномасштабного вторгнення РФ.

Сьогодні моніторинг новин - невід'ємний ритуал для кожного українця. Однак після них так складно зібратися з думками, налаштувати себе на роботу або заснути. Щоб відволіктися, УНІАН зібрав кращі фрагменти програми "Ліга сміху", яка виходила ще до повномасштабного вторгнення.

Стоянівка

Стоянівка - легендарна команда з Молдови. Завдяки гумору і вмінню сміятися над собою ж, вони домоглися висот не тільки в межах цього гумористичного шоу, але і за його рамками. На відео - Ліга Сміху 2018, одинадцята гра 4-го сезону (1/2 фіналу). Номер називається "Поцілунок в засос з Поляковою". До слова, саме Ольга Полякова була їхнім наставником в цьому сезоні.

А ось ще один колоритний виступ "Стоянівки", після якого зал просто плакав від сміху. Вони переписали пісню Басти "Сансара" на новий лад.

Команда "СМТ"

Це фрагмент з Ліги Сміху 2021 року. Тоді знімали фестиваль 8-го сезону. Команда "СМТ" з міста Полтава.

Команда "В активному пошуку"

Також Ліга Сміху 2021, фінал 8-го сезону. До слова, тренером команди "В активному пошуку" був Володимир Дантес. Тоді вони показали дуже смішний номер, який назвали "Халтура на весіллі свінгерів".

Враховуючи останні чутки про його особисте життя і нові стосунки його колишньої дружини, тема свінгерів Дантесу дуже близька.

Прозорий гонщик

Він став унікальним учасником, адже в Лізі сміху раніше не було такого формату - в команді 1 учасник і закадровий голос. Саме така незвичайна подача і дотепні жарти допомогли "гощику" дійти до фіналу. У 2016 році його наставником був Ігор Ласточкін. Вони показали публіці номер під назвою "Пограбування квартири Зеленського".

Нагадаємо, було названо топ-5 дуже смішних українських стендап-шоу, в яких ви впізнаєте себе.

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