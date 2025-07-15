Офіційно стартували перегони за нагороди престижної американської телевізійної премії "Еммі" 2025 року. Як передає Variety, в ефірі програми CBS Mornings було оголошено номінантів у категоріях реаліті-шоу і ток-шоу. Решта номінацій стануть відомі пізніше.
Найкраще ток-шоу
- The Daily Show - "Щоденне шоу";
- Jimmy Kimmel Live - "Джиммі Кіммел у прямому ефірі";
- The Late Show With Stephen Colbert - "Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом".
Найкраще реаліті-шоу
- The Amazing Race - "Дивовижні перегони";
- RuPaul's Drag Race - "Драг-рейс РуПола";
- Survivor - "Той, хто вижив";
- Top Chef - "Найкращий шеф";
- The Traitors - "Зрадники".
Зазначається, що одними з головних претендентів на перемогу цього року вважаються серіал з Адамом Скоттом "Поділ" і сатиричний погляд Сета Рогена на Голлівуд "Студія" від Apple TV+. Крім того, у списку можливих фаворитів значаться "Повільні коні", "Зменшення" і "Передбачуваний невинний".
Стримінговий сервіс Netflix робить ставку на такі свої проєкти, як "Підлітковий вік", "Дипломат", "Ніхто цього не хоче" і "Чорне дзеркало". А в HBO номінують "Хакі", "Пінгвіна" і "Білий лотос".
Як відомо, переможців оголосять на церемонії вручення премії "Еммі" 14 вересня. Захід пройде у театрі Peacock Theater у центрі Лос-Анджелеса.
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