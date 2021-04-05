Реперка повторила знімок Дорофєєвої.

Українська реперка alyona alyona опублікувала в Instagram фотографію, на якій пародіює іншу артистку Надю Дорофєєву.

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alyona alyona сидить на знімку в кріслі. При цьому на ній тільки чорні трусики і бейсболка. Оголені груди вона прикриває газетою. Доповнила вона такий образ сонцезахисними окулярами.

"Коли красу не ховають за словами - я чую шум", - підписала фото артистка.

"Ви - приклад жіночності", "Красива Олена ламає всі стереотипи", "Ви робите дуже важливу справу", - пишуть шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич