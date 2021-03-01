Тіло виконавиці знайшли на підлозі з садном на лобі.

Тіло екс-учасниці російського фрік-гурту Little Big Анни Кастельянос знайшли на підлозі з садном на лобі. Поліцейські не виключають, що її могли вбити.

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«Двері до квартири були прочинені, а на її лобі виявили садно. Поліцейські не виключають, що її могли вбити. Зараз проводиться розтин. За його підсумками буде зрозуміло, насильницька це смерть або природна», - наголошується в повідомленні.

Анни Кастельянос: що про неї відомо

У Анни була інвалідність 3 групи та ряд хронічних захворювань.

Як повідомляє Telegram-канал «Mash на Мойке», за попередніми даними, дівчина страждала від радикуліту та судинного захворювання голови. Попри серйозні діагнози, вона дозволяла собі випивати.

Анна була самою незвичайною учасницею групи - її зріст близько 130 сантиметрів. Солістка покинула колектив у 2016 році.

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Автор: Катерина Шварц