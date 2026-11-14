42-річна відома співачка вперше стала мамою і показала фото

У Авріл Лавін народилася донька.

Канадська співачка Авріл Лавін вперше стала мамою. У 42-річної виконавиці народилася донька від її нинішнього партнера. Радісною новиною зірка поділилася в Instagram, опублікувавши перші фотографії малечі.

На чорно-білих знімках Лавін разом із партнером тримає новонароджену за крихітну ручку. На іншому кадрі співачка ніжно притискає доньку до грудей. Ще одна фотографія виявилася присвяченою любові артистки до скейтбордингу: на ній зображені три пари картатих кедів Vans – дві дорослі та одна дитяча.

"Наша маленька принцеса з’явилася на світ", – підписала публікацію Авріл.

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Представник співачки підтвердив виданню People, що зараз вона насолоджується першими днями життя в новому статусі та проводить час із родиною. При цьому артистка вже працює над новим альбомом і дякує шанувальникам за численні привітання та підтримку.

Лавін поки що не розкрила ім’я батька дитини й не поділилася іншими подробицями щодо поповнення в родині.

Що відомо про особисте життя Авріл Лавін

Співачка вважає за краще не афішувати подробиці своїх стосунків. У травні 2024 року, з’явившись у подкасті Call Her Daddy, вона зізналася, що ніколи особливо не захоплювалася побаченнями, оскільки зазвичай перебувала у серйозних стосунках.

Тоді ж артистка з гумором оцінила себе як партнерку, зазначивши, що вміє готувати, любить займатися облаштуванням дому та отримувати задоволення від домашніх справ. При цьому головною умовою міцних стосунків вона назвала сумісність і довіру між людьми.

Особливе місце в житті Лавін завжди посідала родина. Співачка неодноразово розповідала, наскільки вдячна батькам за підтримку музичної кар’єри. У травні 2025 року під час виступу в Madison Square Garden у Нью-Йорку вона навіть запросила маму на сцену.

Пізніше артистка опублікувала кадри цього моменту та розповіла, що батьки повірили в її талант ще в ранньому дитинстві. За словами Лавін, мама й тато підтримували її бажання стати співачкою, допомагали старанно займатися музикою та багато чим пожертвували заради її мрії.

Виконавиця також згадала, що мама передбачила їй музичне майбутнє, коли дівчинці було всього два роки.

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