Судячи з коментарів, думки дописників з приводу фото співачки розділилися.

Співачка Алла Пугачова показалася на новому фото без макіяжу і здивувала шанувальників. Ще б пак, адже на відфотошоплених знімках вона має набагато ліпший вигляд.

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Фотографія з Примадонною без мейк-апу з'явилася на її сторінці в Instagram. "З Новим роком!"- підписала кадр Алла Борисівна.

У кадрі знаменитість постала без макіяжу — склалося враження, що у неї немає ні брів, ні вій.

Судячи з коментарів, думки дописників з приводу фото Пугачової розділилися: одні вважають, що зірка має прекрасний вигляд, незважаючи на вік - 71 рік, інші ж помітили, що на відфотошоплених знімках і з макіяжем їй набагато ліпше.

Зазначимо, що довкола помолоділого обличчя Пугачової не раз виникали чутки. Багато хто почав писати, що від Примадонни давно нічого не залишилося, її зовнішній вигляд — результат роботи пластичних хірургів.

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Автор: Ольга Робейко