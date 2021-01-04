Співачка Алла Пугачова показалася на новому фото без макіяжу і здивувала шанувальників. Ще б пак, адже на відфотошоплених знімках вона має набагато ліпший вигляд.
Читайте такожНапівоголена модель повалялася в конфетті на пікантному відео
Фотографія з Примадонною без мейк-апу з'явилася на її сторінці в Instagram. "З Новим роком!"- підписала кадр Алла Борисівна.
У кадрі знаменитість постала без макіяжу — склалося враження, що у неї немає ні брів, ні вій.
Судячи з коментарів, думки дописників з приводу фото Пугачової розділилися: одні вважають, що зірка має прекрасний вигляд, незважаючи на вік - 71 рік, інші ж помітили, що на відфотошоплених знімках і з макіяжем їй набагато ліпше.
Зазначимо, що довкола помолоділого обличчя Пугачової не раз виникали чутки. Багато хто почав писати, що від Примадонни давно нічого не залишилося, її зовнішній вигляд — результат роботи пластичних хірургів.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Ідеальна": Алла Пугачова показала обличчя без макіяжу
- Алла Пугачова показалася на фото і викликала палкі суперечки в мережі
- Танці на шкільному балу: Максим Галкін показав архівні дитячі фото
- Пугачова "попалася" на фото в домашньому образі
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram